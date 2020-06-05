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Aktüel

Süleymanpaşa kabuk değiştiriyor

Süleymanpaşa Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, insanların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:08:42 -
Süleymanpaşa kabuk değiştiriyor

Süleymanpaşa Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, insanların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.


Sokağa çıkma kısıtlamalarının belirli yaş grupları dışında kaldırılması sonrası vatandaşların yeşil alanlarda sağlıklı ve keyifli bir şekilde vakit geçirebilmeleri, çimlerin daha sağlıklı uzayabilmesi ve zararlıların barınmalarının önüne geçilmesi amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından düzenli olarak çim biçme ve ot temizliği çalışmaları yapılıyor.


Bir yandan parklar ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları hız kesmeden devam ederken diğer yandan çim biçme ve ot temizliği ile birlikte estetik bir kent görüntüsüne hızla kavuşan Süleymanpaşa, adeta kabuk değiştirerek yepyeni bir görünüme sahip oluyor.



“Çalışmalarımız yaz boyunca sürecek”


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak salgınla mücadelede Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir başarı sergilemiş olmakla birlikte salgın sonrası dönem için de tüm çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Yaz ayları bizim için festival ayları olsa da bu yıl festivallerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yine de şehrimizi festivallere hazırlar gibi süslüyor, temizliyoruz. Bir yandan salgınla mücadelemize de devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızda ve parklarımızda düzenli olarak ilaçlama ve çim biçme çalışmalarımıza ara vermedik. Yaz boyunca da hem salgınla mücadelemizi hem de diğer tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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