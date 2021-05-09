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Dünya Süleymani'ye yönelik suikastta 'İsrail' şüphesi
Dünya

Süleymani'ye yönelik suikastta 'İsrail' şüphesi

3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin yerinin İsrail tarafından verildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 21:00:00 -
Süleymani'ye yönelik suikastta 'İsrail' şüphesi

Yahoo News'in ABD'li askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü'nün eski komutanı Süleymani'ye yönelik düzenlenen suikastta İsrail'in kilit rol oynadığı ortaya çıktı.

Söz konusu ABD'li yetkili, Süleymani'nin kullandığı üç telefon numarasına erişim sağlayan İsrail'in, bu bilgiyi Amerikalılara aktararak suikasttan önce Süleymani'nin yerinin bulunmasını sağladığını söyledi.

Suikast gecesi Şam'dan Bağdat'a geçen Süleymani'nin uçağa binmeden 6 saat önce telefonunu üç kez değiştirdiğinin tespit edildiğini aktaran ABD'li yetkili, "O sırada ABD Müşterek Özel Harekat Komutanlığı irtibat görevlileri, Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşlarıyla Süleymani'nin cep telefonunu tespit etmeye çalışıyordu. Süleymani'nin telefon numaralarına erişim sağlayan İsrailliler, bu bilgiyi Amerikalılara iletti." ifadelerini kullandı.

O sırada ABD'ye ait ikisi silahlı üç insansız hava aracının (İHA) Bağdat Havalimanı'nın üzerinde uçmaya başladığını aktaran ABD'li yetkili, Havalimanı'ndan birkaç yüz metre ötede de Amerikan keskin nişancılarının hava saldırısının başarısız olma ihtimaline karşı konuşlandığını bildirdi.

ABD'li yetkili, cep telefonu sinyallerinden İranlı generalin Bağdat'a indiği anlaşılınca da Süleymani’nin bulunduğu araç konvoyu yola çıktığı sırada ABD'ye ait İHA'lardan Süleymani'nin bulunduğu araca iki füze fırlatıldığını ifade etti.

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sonrasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

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