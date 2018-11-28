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Süleymaniye çorbası

Süleymaniye çorbası nasıl yapılır? İşte süleymaniye çorbası tarifi…

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
Süleymaniye çorbası

MALZEMELER

1 su bardağı (250 gram) kırmızı mercimek
1/2 havuç
1/2 patates
1/2 kabak
1 adet domates
1/2 soğan
2 diş sarımsak
125 gram ıspanak
4 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
4 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

KÖFTESİ İÇİN

125 gram yağsız kıyma
1 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN

2 çorba kaşığı tereyağ

YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Tereyağında kızartıp kenara alın. Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün. Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin. Temizleyip yıkadığınız ıspanakları küçük doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine havuç, patates ve kabak ilave edin. Birkaç dakika kavurup domatesi ekleyin. 1-2 dakika sonra ıspanak ve un ilave edip kavurun. Üzerine et suyu, su, haşlanmış mercimek ve tuz ekleyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra köfteleri tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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