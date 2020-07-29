Süleymancıların kovduğu Önser Yeğin'den, Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretlerine mektup

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasının ardından milyonlarca Müslüman sevince boğuldu.

Sosyal medyada Ayasofya hakkında yüz binlerce mesaj paylaşıldı.

O mesajlardan birini de, Süleymancılara bağlı olan Önser Yeğin yayınladı.

Önser Yeğin’in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkındaki paylaşımları cemaatin zirvesini rahatsız etti. Yeğin, Süleymancılar tarafından cemaatten kovuldu.

Yaşadığı skandal olayın ardından Önser Yeğin, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. “Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerine mektub” ismiyle bir şiir yayınlayan Yeğin’in mesajı şu şekilde:

Mürid olduğunu söyleyen beyler

Seni sevenlere düşman efendim

İttifak etmiyor fikirler reyler

Karıştı gerçekle yalan efendim

İtaat Hakk'a mı kula mı meçhul

Hocaların derdi önce para pul

Ne bir ilim kaldı ne de bir usul

Müşteki bu halden Kur'ân efendim

Çok güzel binalar diktik her yere

Yetişmiyor âlim ammâ bir kere

Sokuldu araya türlü kefere

Cennet bahçeleri zindan efendim

Milletin evladı sahipsiz kaldı

İlimden irfândan nasipsiz kaldı

Tesbihin dağıldı ve ipsiz kaldı

Yok mudur bu derde dermân efendim

Bu fetret sürerse hâlimiz vahim

Merkezde bin korku bin türlü vehim

Himmet eyle bize vaziyet mühim

Sardı gönülleri nisyan efendim

Yine ihlâs ilim gayrete gelsin

Millet Hak yolunda hizmete gelsin

Miras bıraktığın nimete gelsin

Yoksa işin sonu hüsran efendim

Aciz talebendir mektubu yazan

Sen himmet etmezsen devrilir kazan

İşte yaz da geçti yaklaştı hazan

Hemen himmet buyur aman efendim