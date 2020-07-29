Süleymancıların kovduğu Önser Yeğin'den, Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretlerine mektup
Süleymancılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına sevinen Önser Yeğin'i cemaatten kovmuştu. Süleymancıların değiştiğini ifade eden Önser Yeğin, "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerine mektub" ismiyle şiir yayınladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasının ardından milyonlarca Müslüman sevince boğuldu.
Sosyal medyada Ayasofya hakkında yüz binlerce mesaj paylaşıldı.
O mesajlardan birini de, Süleymancılara bağlı olan Önser Yeğin yayınladı.
Önser Yeğin’in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkındaki paylaşımları cemaatin zirvesini rahatsız etti. Yeğin, Süleymancılar tarafından cemaatten kovuldu.
Yaşadığı skandal olayın ardından Önser Yeğin, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. “Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerine mektub” ismiyle bir şiir yayınlayan Yeğin’in mesajı şu şekilde:
Mürid olduğunu söyleyen beyler
Seni sevenlere düşman efendim
İttifak etmiyor fikirler reyler
Karıştı gerçekle yalan efendim
İtaat Hakk'a mı kula mı meçhul
Hocaların derdi önce para pul
Ne bir ilim kaldı ne de bir usul
Müşteki bu halden Kur'ân efendim
Çok güzel binalar diktik her yere
Yetişmiyor âlim ammâ bir kere
Sokuldu araya türlü kefere
Cennet bahçeleri zindan efendim
Milletin evladı sahipsiz kaldı
İlimden irfândan nasipsiz kaldı
Tesbihin dağıldı ve ipsiz kaldı
Yok mudur bu derde dermân efendim
Bu fetret sürerse hâlimiz vahim
Merkezde bin korku bin türlü vehim
Himmet eyle bize vaziyet mühim
Sardı gönülleri nisyan efendim
Yine ihlâs ilim gayrete gelsin
Millet Hak yolunda hizmete gelsin
Miras bıraktığın nimete gelsin
Yoksa işin sonu hüsran efendim
Aciz talebendir mektubu yazan
Sen himmet etmezsen devrilir kazan
İşte yaz da geçti yaklaştı hazan
Hemen himmet buyur aman efendim