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Medya Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok
Medya

Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok

CHP'nin fonladığı Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası üzerinden 'siyasi yasak' algısı yapılan Sözüm Var programında Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. "Evet, bir gazetecinin televizyon ekranından söylemekte beis görmediği ilk aklına gelen hayali bu... Yorgun demokrat pozlarındaki yaşını başını almış bir insanı düşündükçe mutlu eden rüyası. Siz söyleyin, düşünde siyasi hasmını kodeste gören bir insan evladının hayatı kâbus değil de nedir?" diye soran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Payzın'a Allah'tan şifa diledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 09:07:00 -
Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok

CHP'nin fonladığı Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası üzerinden 'siyasi yasak' algısı yapılan Sözüm Var programında Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. "Evet, bir gazetecinin televizyon ekranından söylemekte beis görmediği ilk aklına gelen hayali bu... Yorgun demokrat pozlarındaki yaşını başını almış bir insanı düşündükçe mutlu eden rüyası. Siz söyleyin, düşünde siyasi hasmını kodeste gören bir insan evladının hayatı kâbus değil de nedir?" diye soran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Payzın'a Allah'tan şifa dilediği yazısında şunları kaydetti:

"Halk TV'de yine kurmuşlar fantezi masasını...

Şirin Payzın'ın avukat konuğu Turgut Kazan bir soru üzerine, "İmamoğlu'nun seçilmesi halinde iş bitmiştir... Cumhurbaşkanı yargılanmayacağı için... Yav zaten cumhurbaşkanı seçildiği zaman ne kadar AKP'li olursa olsun Yargıtay da İstinaf da selam duracağı için inanılmaz kararlar çıkar" diyerek devri sabık projeksiyonunu anlatıyor.

Hukukçumuz, artık konuşurken kafasında kimleri idama yolluyorsa, çok keyifli. Kahkahalar atıyor.

Payzın da ortak oluyor konuğunun neşesine... "Öyle bir yalana inandır ki beni ömrümce sürsün doğruluğu" diye bakan gözlerle, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir ya da cezalandırılmış şekilde" diye soruyor.

Evet, bir gazetecinin televizyon ekranından söylemekte beis görmediği ilk aklına gelen hayali bu... Yorgun demokrat pozlarındaki yaşını başını almış bir insanı düşündükçe mutlu eden rüyası.

Siz söyleyin, düşünde siyasi hasmını kodeste gören bir insan evladının hayatı kâbus değil de nedir?

Allah şifa versin."

 

 

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