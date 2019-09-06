Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yenikapı’da CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun akıllara zarar “araç israfı” yalanı masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya dair açıklamasının da konuşulduğu programda, Soylu’ya dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.

“Çalışma başatıldı”

Yenikapı’da rezaletle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Süleyman Soylu, “Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz.” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, bazı sorularıyla, “Pazar günü Hakan Çelik’in programında anlatacağım” diye cevapladı.

“İmamoğlu’ndan önce siz yapın”

Ali İhsan Karahasanoğlu, Soylu'nun açıklamalarına dair şunları söyledi: