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Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı’daki araç rezaletine ilişkin çalışma başlatıldığını, detayları Pazar günü açıklayacağını söyledi. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Soylu’ya çağrıda bulunarak en kısa zamanda çalışmanın bitirilmesini ve İmamoğlu’ndan önce bakanlığın açıklama yapmasını istedi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:32
Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yenikapı’da CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun akıllara zarar “araç israfı” yalanı masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya dair açıklamasının da konuşulduğu programda, Soylu’ya dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.

“Çalışma başatıldı”

Yenikapı’da rezaletle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Süleyman Soylu, “Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz.” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, bazı sorularıyla, “Pazar günü Hakan Çelik’in programında anlatacağım” diye cevapladı.

“İmamoğlu’ndan önce siz yapın”

 Ali İhsan Karahasanoğlu, Soylu'nun açıklamalarına dair şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:32
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Akit TV
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Yenikapı
  6. Süleyman Soylu

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