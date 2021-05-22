Süleyman Soylu'nun sözleri sonrası Cumhuriyetçiler birbirine girdi! 2 yazar bıraktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber canlı yayınında Türkiye'ye karşı operasyonel haberiyle bilinen Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili verdiği örnekler 'vatan haini' Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi'ni birbirine düşürdü.

Cumhuriyet'in eski manşetlerini gösteren Soylu, "Bizle ilgili yazı yazdılar ya, biz memleketimize bağlıyız diye. DHKP-C'nin hem reklamını, hem de bir savcının şehadetini söyleyemeyecek kadar yoksunlar" dedi.

Soylu’nun gazete ile ilgili verdiği örneklere cevap veren ve suçu gazetenin eski genel yönetmeni firari Can Dündar'a atan gazete yönetimi, “Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir” açıklamasında bulundu.

İşte Cumhuriyet Gazetesinde yapılan o açıklama:

“Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır. Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez. Cumhuriyet’in çizgisi, apaçık bellidir; demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden, bağımsızlıktan ve ulusal bütünlükten yanadır”

Can Dündar’dan Cumhuriyet'e tepki

Firari Dündar da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet'in söz konusu yazısına cevap verdi.

Can Dündar, şu ifadelerle Cumhuriyet Gazetesi’ne tepki gösterdi:

“Doğrudur @cumhuriyetgzt. Bütün sorumluluk benim. Ve bunu gururla söylüyorum. Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan... #Soylu’nun gözüne girmeye çalışmadan; utanmadan. Normaldir; baskı devirlerinde olur böyle şeyler. Bugün ‘Valla biz yapmadık, o yaptı’ diye yazan @cumhuriyetgzt yönetmeni @aykutkucukkaya’dan, ‘Sorumlu benim’ deklarasyonunu toplu konut dilekçesi sanmıştım ben’ açıklaması bekliyoruz. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara hatırlatsın”

Cumhuriyetçiler birbirine girdi: 2 yazar bıraktı!

Peş peşe gelen karşılıklı açıklamalarla birbirine giren Cumhuriyetçilerden 2 yazar, gazeteyi bıraktı.

Uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde köşe tutan Alp Erinç Yeldan “açıklama” yazısını eleştirerek yazılarına son verdiğini kamuoyunu duyurdu.

Yeldan, "Cumhuriyet'de dün yer alan 'açıklama' yazısının içeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır.Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son veriyorum. Değerli okurlarıma ve Cumhuriyet'in emekçilerine yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Alp Erinç Yeldan'ın ardından bir açıklama da Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars'dan geldi. Cumhuriyet’teki yazılarına son verdiğini ifade eden Aybars şunları söyledi:

“Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım. Cumhuriyet’in tüm emekçilerine derin saygılarımla…”