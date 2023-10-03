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Gündem Süleyman Soylu'dan Yerlikaya ziyaretinin ardından 'birlik' mesajı!
Gündem

Süleyman Soylu'dan Yerlikaya ziyaretinin ardından 'birlik' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:59:00 - 2023-10-03 18:00:15
Süleyman Soylu'dan Yerlikaya ziyaretinin ardından 'birlik' mesajı!

İçişleri Bakanı eski Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti, MHP ve İYİ Partili komisyon üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Bakan Soylu, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

Süleyman Soylu paylaşımında, "birlik" mesajı verdi.

"TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi olan Milletvekili arkadaşlarımızla İçişleri Bakanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze yapılan hain saldırı için İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.

Allah milletimizin birliğini daim etsin."


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