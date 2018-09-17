Süleyman Soylu'dan uyarı: Bunu diyenlerle konuşmayın, hayatınızı karartır
İçişleri Bakanı Soylu, öğrencileri uyuşturucu satıcılarına karşı uyarırken 'Kimseden hap ilaç almayın hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin' ifadelerine yer verdi.17 Eylül 2018 Pazartesi 11:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Atatürk İlkokulunda düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada "Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin." dedi.
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