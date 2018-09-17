Süleyman Soylu'dan uyarı: Bunu diyenlerle konuşmayın, hayatınızı karartır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Atatürk İlkokulunda düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada "Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin." dedi.