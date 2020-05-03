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Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının sonlanmasına az bir süre kala vatandaşlara uyarıda bulundu. Soylu, ''Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 23:03:00 -
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi. Soylu, ''Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.

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Yorumlar

abdrhman

oldu olacak pazarteside evde aç açına oturalım alış verişte yapmayalım
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