  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Süleyman Soylu'dan şok açıklama! “Haftaya ilan edeceğim” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu
Gündem

Süleyman Soylu'dan şok açıklama! “Haftaya ilan edeceğim” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyeler hakkında, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 21:57:00 -
Süleyman Soylu'dan şok açıklama! "Haftaya ilan edeceğim" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Soylu, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23