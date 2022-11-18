Süleyman Soylu'dan şok açıklama! “Haftaya ilan edeceğim” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyeler hakkında, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Soylu, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." ifadelerini kullandı.