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Gündem Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar: Dinamik denetim modeline geçiyoruz
Gündem

Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar: Dinamik denetim modeline geçiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:00:00 -
Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar: Dinamik denetim modeline geçiyoruz

Bakan Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı.

Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik.

Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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