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Siyaset Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin bekasını tehdit eder
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin bekasını tehdit eder

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde bir depremdir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:13:00 - 2020-11-08 10:19:27
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin bekasını tehdit eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastanede gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi. Gazeteci yazar Serpil Yılmaz'a telefonda açıklamalar yapan Bakan Soylu, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” ifadelerini kullandı.. 

"Yaklaşık 500 afet toplantısı yaptım"

Depremde ilk 6 saatin önemine değinen Soylu bakanlığa gelişinden beri yaklaşık 500 afet toplantısı yaptığını belirtti. Bakanlığına bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” (AFAD) ile haftanın 2-3 günü deprem risklerini masaya yatırıldığını kaydeden Soylu, İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim Cuma günü de AFAD'la “Risk Azaltma Toplantısı”nda olduğunu söyledi.

“Dünyanın en iyi trafik planını çıkardık”

Soylu, 2019'da Türkiye'ye ekonomik maliyeti 55.5 milyar TL olan trafik kazalarının önlenmesini ve trafik akışının düzenlenmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını belirterek  “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planını çıktı. Dünyanın en iyi karayolu planı, bizden örnek almak isteyen ülkeler oldu.” dedi.

"Puanlık farklar olabilir"

Merkez üssü Sisam Adası olan İzmir depremin aletsel büyüklüğünü AFAD 6.6, Kandilli Rasathanesi 6.9, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise 7 olarak açıkladı. Soylu, ölçümlerde ortaya çıkan farklılığı şöyle izah etti: “AFAD dışındaki kurumların da ölçümlerini açıklaması bizim kararımız. Farklı derinliklerde ölçüm yapılıyor. AFAD 113 yerde ölçüm yapıyor. Bilimsel olarak bu konuyu 6 ay önce çalıştık. 0.1, 0.2 puanlık farklar olabilir.”

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Yorumlar

gercek bu

öyle cok calısmalıyızki gecmişi geri geiremeyiz geleceği tayin edebilmek gelecek nesillere iyi bir sey bırakabilmek için çok calısmalıyız ülke insanı olarak dostuumuz az dünyada düşmanımız cok güzel bir ülke güzel insanlarımız var hepinizi seviyorum
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