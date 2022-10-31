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Siyaset Süleyman Soylu’’dan CHP’li Erkek’e ders
Siyaset

Süleyman Soylu’’dan CHP’li Erkek’e ders

CHP'li Muharrem Erkek’in “sınırlarımızda başkası olacağına PYD olsun” dediği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erkek’e sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 15:56:00 -
Süleyman Soylu’’dan CHP’li Erkek’e ders

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye teröristlerle canla başla mücadele etmeye devam ederken HDP/PKK’nın ortağı CHP’de teröristlere siper olmaya devam ediyor. Terör cenazelerinde gözyaşı döken milletvekillerinin görüntüleri hafızalardaki yerini korurken bir skandal da CHP'li Muharrem Erkek’ten geldi. Erkek, “sınırlarımızda başkası olacağına PYD olsun” dedi. Erkek’in ifadeleri skandal ifadeleri sosyal medya üzerinden yayınlanınca tepkiler de beraberinde geldi.

Erkek’in videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır CHP kimlerin elinde? Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat Emperyalizmin operasyon çocukları...” dedi.

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