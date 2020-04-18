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Gündem

Süleyman Soylu'dan bomba Erdoğan paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu.

2020-04-18 02:00:00 - 2020-04-18 02:03:53
Süleyman Soylu'dan bomba Erdoğan paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşım yaptı. 

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Süleyman Soylu, 'Liderimiz... Yolun yolumuzdur. Gecenin Erdoğan fotoğrafı' yorumunu yaptı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni toplarken kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

'#GeceninErdoğanFotoğrafı' etiketi sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

mustafaa

... almış başını gidiyor
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Abdulcabbar

MaaşaAllah...İki yiğit ne de yakışıyor biri birine...Allah nazardan saklasın, Allah yar, yardımcınız olsun...
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