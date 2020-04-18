Süleyman Soylu'dan bomba Erdoğan paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Süleyman Soylu, 'Liderimiz... Yolun yolumuzdur. Gecenin Erdoğan fotoğrafı' yorumunu yaptı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni toplarken kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
'#GeceninErdoğanFotoğrafı' etiketi sosyal medyada gündem oldu.