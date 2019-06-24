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Süleyman Soylu: Valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu" ifadesini kullandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
Süleyman Soylu: Valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı" ifadesini kullandı.

Demokrasiyi tanımanın ve hazmetmenin kolay olmadığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz var, kazanmışlıklarımız var, bunlar olacaktır. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz. Demokrasi şehitleri verdirenler ile verenler arasındaki temel fark bu. Hukuka uyanlar ile hukuka küsenler arasındaki temel fark bu. Bizim biraz işimiz zorlaşacak. İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz. Benim söyleyeceğim bu."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
  1. İstanbul
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Merkezi
  4. Seçim sonuçları
  5. 23 haziran

YORUM YAZ

  • KartalKartal50 dk önce
    Bence yakında bakanlıktan alınabilirsinizatanmış içişleri bAkanı çünki milli iradenin seçtiği 5 milyon oy almış birisine bu sözler olmamış Seçim başarısızlığı nedenlerinden birisiniz . Geçen hafta 1 milyon oy fark olur diye yazmıştım çoğu insan dalga geçmişti şimdide diyorumki Reis Savunma Bakanı hariç tüm bakanları değiştirecek . Başta İçişleri dışişleri ekonomi vss
  • tuncay kahvecituncay kahveci57 dk önce
    evetben dediyorumkiit oğluitinöndegideni istanbulabelediye başkanıoldu.....
  • AdaletAdalet57 dk önce
    Ne var bunda canım gaziantep halkına da öküz diyem milletvekilimiz var..
  • hamdihamdi58 dk önce
    Bakanim, Bisey anlamadik dediginizden.....Kaybetmek kazanmaktir dedik, kazanmak kaybetmektir...Ordan valiye atladik.Validen kadinlara siddete nasil atladik? Ordan doktora siddete...
  • ErcanErcan59 dk önce
    Biz seçmene terörist diyen bakanlar ve cumhurbaşkanları da gördük sayın bakan, ayrıca kişisel verileri kanuna aykırı bir şekilde bir siyasi partiye ulaştıran İçişleri bakanı da gördük desem inanmazsın.
  • ATATURKCUATATURKCU1 sa önce
    6 MILYON SURIYELI GITMEDIKCE AKP NIN OYLARI DAHA COK DUSER.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Hala demokrasi sehitleri diyorsunuz sayin soylu. Sehidin demokrasisi olmaz. Sehit eger sehitse Allah icin sehit olmustur. Demokrasi, seriatin yaninda ciliz bir ışık bile degildir. Iste bu yuzden kaybediyorsunuz
  • aliali1 sa önce
    yakında senin koltukta gidecek soylu artık orduya sen gidersin valiye yardımcı olarak görev alırsın arkanada enişteyi yollarlar

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