Süleyman Soylu uyardı! ‘Dönüşünüz de bayram olsun’ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya twitter hesabından bayram tatiline ilişkin açıklamalarda bulunarak, son on yılın ortalamasına göre bayram tatili trafik kazası ölümlerinde azalış, yüzde 56 olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından bayram tatilinden döneceklere uyarılarda bulundu. Trafik kazalarına ilişkin ifadelere yer veren Soylu, ‘Bayram tatilinin ilk 6 gününde trafik kazalarında maalesef 52 kişi hayatını kaybetti.’ dedi Süleyman Soylu, henüz karnesini alamayan öğrenciler için de müjde verdi.

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