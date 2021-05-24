Süleyman Soylu, Sedat Peker’e ne cevap verdi? Süleyman Soylu ne zaman saat kaçta canlı yayına katılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına mı katılacak? Süleyman Soylu ne zaman canlı yayına katılacak? Süleyman Soylu HaberTürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy, İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verecek. Sedat Peker'in suçlamalarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de bu akşam canlı yayında olacak.

Süleyman Soylu ne zaman canlı yayına katılacak?

Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

Süleyman Soylu Sedat Peker’in iddialarına ne dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşamba akşamı TRTHaber'de katıldığı programda soruları yanıtlamıştı. Bakan Süleyman Soylu, "Çok basit söylüyorum, burada uluslararası bir operasyon var ve bu operasyon nasıl, hangi ayaklar tarafından yönetildiğini çok net bir şekilde ifade ettim. Devlet Süleyman Soylu değildir, burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu devlet suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Alır, getirir, adalete teslim eder. Bu bir operasyondur, bu operasyon devam ediyor. Hiç kimse merak etmesin, millet bu koltuklarda oturanlara yanlış iş yaptırmaz" demişti.