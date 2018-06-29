Süleyman Soylu neden hedefte?

Terör örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve suç şebekelerinin korkulu rüyası haline gelen Süleyman Soylu, CHP, HDP ve PKK'nın hedefine girdi.

HDP'YE AYAR VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da terör örgütü PKK'nın bir köyün bakkalını katletmesinin ardından HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" demişti. Ardından CHP'li il ve ilçe başkanlarının şehit cenazelerinde protokol olarak görülmemesi talimatını vermişti.

CHP SOYLU'YA SALDIRI BAŞLATTI

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi verdiği destekle meclise taşıyan CHP, terör örgütlerine göz açtırmayan Bakan Soylu'yu hedef tahtasına koydu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu hakkında "PKK'dan daha tehlikeli ve bölücüdür" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise "Toplumu çatışmaya sürükleyen İçişleri Bakanı var. Derhal istifa etmeli" diyerek Soylu'yu istifa etmeye çağırdı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Soylu'ya yüklenerek nefret söylemi ile suçladı.

15 TEMMUZ SONRASI İÇİŞLERİ BAKANI OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlere karşı duran Süleyman Soylu, milletle omuz omuza vererek TRT'yi darbecilerden kurtarmaya gitmişti. Soyu, darbe gecesi millet ile sokağa inen tek bakan olarak tarihe geçmişti. Darbe sonrası Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Bu dönemden itibaren terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüten Soylu, PKK'yı sokaklardan temizleyip DEAŞ'ın yapılanmalarını çökertti. Bunun yanında terör sempatizanlarına da büyük darbeler vurdu.

PKK'YA NEFES ALDIRMADI

Süleyman Soylu görevde olduğu süre boyunca gerek teröre destek veren AB ülkelerine, gerek teröristlerin ayakçısı olan HDP'lilere gerekse HDP'ye açıktan destek olan CHP'lilere yönelik söylemleriyle halkın gönlünde taht kurdu.

ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMADI

AK Parti'nin en sevilen bakanlarından biri olan Süleyman Soylu, toplumu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmadı. Türk gençliğini zehirleyerek hayatlarını karartan zehir tacirleri düzenlenen operasyonlarla tek tek yakalandı.

MEHMETÇİK'İ YALNIZ BIRAKMADI

Üs bölgelerini sık sık ziyaret eden Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/PYD'ye darbe üstüne darbe vuran kahraman Mehmetçik'i hiçbir zaman yalnız bırakmadı.