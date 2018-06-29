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Süleyman Soylu neden hedefte?

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı duran, terör örgütlerine nefes aldırmayan ve zehir tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Süleyman Soylu, CHP, HDP ve PKK'nın hedefine girdi.

29 Haziran 2018 Cuma 18:43
Süleyman Soylu neden hedefte?

Terör örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve suç şebekelerinin korkulu rüyası haline gelen Süleyman Soylu, CHP, HDP ve PKK'nın hedefine girdi.

HDP'YE AYAR VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da terör örgütü PKK'nın bir köyün bakkalını katletmesinin ardından HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" demişti. Ardından CHP'li il ve ilçe başkanlarının şehit cenazelerinde protokol olarak görülmemesi talimatını vermişti.

CHP SOYLU'YA SALDIRI BAŞLATTI

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi verdiği destekle meclise taşıyan CHP, terör örgütlerine göz açtırmayan Bakan Soylu'yu hedef tahtasına koydu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu hakkında "PKK'dan daha tehlikeli ve bölücüdür" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise "Toplumu çatışmaya sürükleyen İçişleri Bakanı var. Derhal istifa etmeli" diyerek Soylu'yu istifa etmeye çağırdı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Soylu'ya yüklenerek nefret söylemi ile suçladı.

15 TEMMUZ SONRASI İÇİŞLERİ BAKANI OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlere karşı duran Süleyman Soylu, milletle omuz omuza vererek TRT'yi darbecilerden kurtarmaya gitmişti. Soyu, darbe gecesi millet ile sokağa inen tek bakan olarak tarihe geçmişti. Darbe sonrası Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Bu dönemden itibaren terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüten Soylu, PKK'yı sokaklardan temizleyip DEAŞ'ın yapılanmalarını çökertti. Bunun yanında terör sempatizanlarına da büyük darbeler vurdu.

PKK'YA NEFES ALDIRMADI

Süleyman Soylu görevde olduğu süre boyunca gerek teröre destek veren AB ülkelerine, gerek teröristlerin ayakçısı olan HDP'lilere gerekse HDP'ye açıktan destek olan CHP'lilere yönelik söylemleriyle halkın gönlünde taht kurdu.

ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMADI

AK Parti'nin en sevilen bakanlarından biri olan Süleyman Soylu, toplumu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmadı. Türk gençliğini zehirleyerek hayatlarını karartan zehir tacirleri düzenlenen operasyonlarla tek tek yakalandı.

MEHMETÇİK'İ YALNIZ BIRAKMADI

Üs bölgelerini sık sık ziyaret eden Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/PYD'ye darbe üstüne darbe vuran kahraman Mehmetçik'i hiçbir zaman yalnız bırakmadı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 18:43
  1. Ağrı
  2. Süleyman Soylu
  3. PKK
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. FETÖ
  6. Bülent Tezcan
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. AK Parti
  9. CHP
  10. 15 Temmuz darbe girişimi
  11. HDP

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi2 sa önce
    Çakma gandi senin aşikarane pkk,lı olduğunu basiretli her insan biliyor , azkaldı reis seninde ümüğünü sıkacak.
  • ömer gençömer genç5 sa önce
    SOYLU Bakanımız aynı zamanda dava gönüllüsü olmayan Akepelilerinde sinsi hedefinde yüzüne gülüp arkadan halka neler konuşuluyor gelin KOCAELİ ve GEBZE de sokakta dinleyin.Akepeliler ne işler çeviriyor görün artık gizleme yok sadece Kamuflaj...
  • sukrusukru4 sa önce
    Kudurun ulan kudurun.Adamın söylediği her kelime doğru,Eksiği var fazlası yok.Bundan sonra tüm alçaklar devletin şamarını yiyecek.İsteyen kandile kaçabilir.Ama size oradada rahat yok bundan sonra.
  • mervemerve5 sa önce
    bende şunu anlamıyorum. pkk ve fetöyle işbirliği yaparsın, teröriste özgürlük istersin, ülkeye saldırmasına teşvik edersin, cezasını çekmeye gelince iç işleri başkanı istifa et. oldu canım başka isteğiniz var mı. KÖPEKLERİN DUASI KABUL OLSAYDI GÖKTEN TERÖRİST YAĞARDI...
  • Latif mehmetLatif mehmet35 dk önce
    Chp li iyi geçirmiş bunun ..... ki bu spysuzun kuyruk acısı var
  • Yıldırım sayargilYıldırım sayargil5 sa önce
    Adam gibi adam, delikanlı, dik durmaya devam köpekler hoşt dedin mi kaçacak delikarar , senin gibi 10 tane daha olsa bu şerefsizlerin sesi çıkmazdı, Allah'ım sizlere güç ve sağlık versin , amin
  • RTERTE5 sa önce
    eger soyluya bu aşamada bir sey olursa akpartiye kendi şahsıma oy vermem düşman istemedi diye silahımı bırakamam zalimler için yaşasın cehennem...
  • Ebu Harun Ebu Harun 3 sa önce
    Seninle gurur duyuyor içişleri bakanım.... Allah muvaffak etsin... Midyatlı. Vesselam
  • kalelikaleli2 sa önce
    sayın soylu bakanımızın her zaman yanındayız destekliyoruz.soyluya bir şey denir ve eleştirilirse bunun karşısındayız.bakanımızın bir bildiği olmazsa böyle konuşmaz.terör uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olan bakanımızın yanındayız ve bu görevde kalıp ülkemize hizmet etmesi taraftarıyız.kim soyluya laf ederse kaybeder.
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu5 sa önce
    Sayın soylu tamamen doğru söylüyör zira CHP ist.il başkanın şehitler hakkında söyledikleri gün gibi aşikar böyle il başkanlarının şehit cenazesinde ne işi var.
  • ZuhalZuhal3 sa önce
    Şu chppkk nin başındaki koltuk ve terörist sevinci adama biri sorsun."madem bölücü pkk tehlikeliydi uzantılarını meclise neden tasidin?"Benim gözümde senden ve su anki partinden daha tehlikelisi yok.
  • KürşatKürşat4 sa önce
    Sonuna kadar ölümüne kadar bakan soylu'nun yanındayız. Sayın Bakan'ım;RAB'bim İman, cesaret, azim ve kararlılığına güç ve kuvvet katsın. Vatan hainlerini kırıp tüketmek uğrunda yolunuzu Bahtınızı ve hedeflerinizi ayan beyan açık eylesin. İNŞAALLAH'U TEALA
  • komünistkomünist4 sa önce
    CHP karşı mı, peki şehitin ailesi CHPli ise şehidinin cenazesine katılırken sen CHPli misin katılamazsın mı diyecek soylu, peki CHPliler neden askere çocuk göndersin
  • IsfandiyarIsfandiyar4 sa önce
    Musluman gozukup cehenneme gidecek atheist olup adam gibi adam olup cennete gidecek cok var. bu isler sizin tekelinizde degil
  • ataata4 sa önce
    kk pkk sevicidir. cezalandırılmalı. ince pkk sevicidir. cezalandırlmalı. chpnin alayı pkk sevicidir. cezalandırlmalılar. soylu efendice söyledi. anlamayana kanunlar geliyor. el mi yaman bey mi yaman.o 67 mv de cehenneme kedar yolları var. şehitlerin kanları heryerlerine bulaşmış. ne işleri var mecliste. aynı kayyum atanması gibi bunları atıp vekil tayin edilmeli....
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL5 sa önce
    ... Sn Süleyman Soylu hakkında konuşamaz. Siz bu milleti hafife almakla hata yaptınız. Sakın bir hata daha yapmayın. Tarihteki yerinizi alırsınız.
  • Ahmet gülerAhmet güler3 sa önce
    Bir yiğidi diger Yigit korumalı...
  • ZuhalZuhal3 sa önce
    Sonuna kadar arkandayız sayın Soylu chppkkya verdiğin ayar bizlerin yüreğine su serpti.Baskan'i ve seni destekliyor,seviyoruz
  • nn2 sa önce
    İyide askere gidenchpteröre karşı savaşında chp neden terörü destekler şimdiye kadarkiotuz yıldırgiden şehirlerden chpnin sorumluğur olduğu ortaya çıkmıyorduperde gerisindeteröre çalıştığı anlaşılıyorne yapmak istiyorsunburadan ya olum ya istiklal hür devlet hür vatan için askergörevdezalimlere hainlere bozgunculuğa yuh olsun
  • hacegan hacegan 2 sa önce
    ALLAHINA kurban koca yürekli adam gibi adam rabbim muavvak etsin
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 1 sa önce
    Süleyman soylu bazen gereği olmayan açıklamalar yapıyor. Biz onun neler yaptığını biliyoruz. Aslında sayın soylu nun fazla konuşmasına gerek yok işini en güzel şekilde yapıyor.
  • KarahanKarahan5 sa önce
    İt sürülerine taş atarsan, itler ve arkasındaki itoğluitler koro halinde havlarlar. Bu durum gayet doğal it itliğini yapacaktır ama bu Soylu yiğide dualarımız ve gönülden desteğimiz yeter inşaallah.Katil sürüleri ve yandaşları için yaşasın CEHENNEM..
  • İAKPINARİAKPINAR4 sa önce
    Adam adamm
  • mehmetmehmet5 sa önce
    Ey gavur CHP ey Terörist CHP ey Pişkinlikte sınır tanımayan CHP çöküşün HDP ile birlikte olacako kemikleşmiş yüzde 20 lik oyuna güveniyorsunda o oy verenlerde kalmayınca ne yapacan az kaldı CHP lilerin içerisindeki vijdan sahipleride seni terk edecek HDP nin aldığı oyuda alamican rezilliğinle batasın
  • Hy-hyHy-hy4 sa önce
    Adam gibi adam "Süleyman Soylu".
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