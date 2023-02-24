Süleyman Soylu, Murat Kurum, Bekir Bozdağ ve Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu! Kalıcı konutlarda ilk kazma vuruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malatya'da açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malatya'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları:
Depremzede kiracılara 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak.
Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde adım atıyoruz.
Bakan Kurum'un açıklamaları:
Kalıcı konutları 1 yılda etap etap teslim edeceğiz.
Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi olacak.
Kalıcı konutlarda ilk kazmayı vurduk.
Yeni Malatya'yı tarihiyle yeşiliyle en iyi şekilde inşa edeceğiz.
Bakan Bozdağ'ın açıklamaları: