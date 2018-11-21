Süleyman Soylu 'Muhteşem bir projedir' dedi, ayrıntıları açıkladı

Soylu, Kızılcahamam'daki bir otelde, "Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Yönetici Semineri"nde yaptığı konuşmada, 2000 yılında dünyada 20,1 milyon kişinin sığınmacı ve mülteci statüsünde bulunduğunu, bu rakamın 2017 yılı itibarıyla 71,4 milyon kişi olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, son 20 yıldaki artış hızıyla giderse, bu rakamın 2050 yılı için 405 milyon kişi olarak hesaplandığını bildiren Soylu, göçmen ve mülteci üzerinden hesaplanan bu rakamların aslında sınır güvenliği ve hudut meselesine gelince daha da karmaşık bir hal aldığını ifade etti.

Soylu, 2017 yılında dünyada 1 milyar 322 milyon kişinin seyahat ettiğini, Türkiye 2017'de en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6'ncı sırada yer aldığını dile getirdi.

"Kaçak sigaranın pazar payı düştü"

Bakan Soylu, alınan önlemler sayesinde kaçak sigara oranının Türkiye'de toplam sigara satışının yüzde 6'sına kadar gerilediğini aktardı.

Geçen yılın ilk 10 ayında hudut kapılarından giriş çıkış yapan yabancıların sayısının 57,3 milyon kişi olduğunu anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 10 ayında ulaştığımız sayı ise 70,8 milyon kişi. Bu rakamı oluşturan ilk 5 ülke Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Gürcistan'ın toplamı 31,5 milyon kişi. Yani hudut kapılarımızda esas itibarıyla Türkiye'nin gelişmesinin, istikrarının, yurt dışında oluşturduğu cazibenin, turizm ve ekonomik faaliyet olarak getirdiği bir yoğunluk söz konusu."

"8 bin 526'sının ülkemize girişi engellendi"

Süleyman Soylu, sınır yönetiminde göç ve yasa dışı geçiş penceresinden daha geniş bir perspektifle bakmak durumunda olduklarına değindi.

"Yabancı terörist savaşçılar" dedikleri ve geçişini engellemekle mükellef oldukları bir grubun olduğuna işaret eden Soylu, "Hudut kapılarında, havaalanı ve otogarlarda TEM ve istihbarat birimlerimiz 27 bin şahsı kontrol etmiş, çatışma bölgelerine geçme arayışında olduğu değerlendirilen 8 bin 526'sının ülkemize girişi engellenmiş, 1331'i de geldikleri ülkelere geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir." bilgisini verdi.

Frontex 2018 Risk Analiz Raporu'na göre, Avrupa Birliğinin tamamında sınır dışı kararı verilen 279 bin 215 kişiden sadece 151 bin 398'inin sınır dışı edilebildiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sadece 2018 yılının ilk 10 ayında sınır dışı sayısı 49 bin 523'tür. Tek başımıza Avrupa Birliğinin sınır dışı ettiğinin üçte biri kadar bir sayıya ulaştık. Yakaladığımız toplam düzensiz göçmen sayısı 234 bin 443'tür. Bunun içinde denizlerde yakalananlar, Göç İdaresine teslim edilenler dahildir. Bunların 162 bin 738'i ise kolluk birimleri tarafından adli işleme tabi tutulanlardır. Organizatör sayısı ise en son güncel rakam olarak 4 bin 948'dir."

"Doğu ve batı sınırlarımız hayal edilen bir entegre sınır yönetimine doğru ilerliyor"

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin güvenliğine artık daha bütüncül bir anlayışla baktıklarının altını çizdi.

"Entegre Sınır Güvenliği" adını verdikleri yeni modelin içerisinde sınır fiziki güvenlik sistemleri, sınır aydınlatma, sınır güvenlik yolları, deniz sınırları için Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ve Avrupa Birliği fonlarıyla gerçekleştirdikleri eğitim ve kapasite artırımı projeleri mevcut olduğunu aktaran Soylu, "Doğu ve batı sınırlarımız Türkiye'nin çok uzun zamandan beri planladığı aslında hayal ettiği bir entegre sınır yönetimine doğru ilerlemekte ve kavuşmaktadır." dedi.

"Ege, Karadeniz ve Akdeniz gözetleme sahamızın içinde olacak"

Suriye ve İran sınırlarında 899 kilometre modüler beton duvar olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Suriye-Hatay sınırında 38 kilometre yüksek güvenlikli çit, Gaziantep tarafında 4 kilometre kafes tel tamamlanmış, kalan kısımların üretim ve planlaması sürmektedir. Termal kamera ve radarlarla sensör sistemleri de bahsettiğim gibi bu sistemi bütünleştirilmektedir. 7 yüksek güvenlikli sınır gözetleme kulesi tamamlandı, 25'inin de yapımı sürüyor. Şanlıurfa-Akçakale sınır hattında 40 kilometrelik bölümde sınır aydınlatması tamamlandı. Bundan sonra da devam ediyor. Gayet güzel. Sınır güvenlik yolları projemizin de yüzde 76'si tamamlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının SGRS projesiyle sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz. Bu da muhteşem bir projedir. Ege, Karadeniz ve Akdeniz. Üçü de artık gözetleme sahamızın içerisinde olacak."

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve emniyet personeli katıldı.