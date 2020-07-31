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Gündem

Süleyman Soylu Mehmetçik ile 2000 metre yükseklikte saf tuttu

Bayram namazlarında doğu ve güneydoğu bölgelerindeki üs bölgelerinde askerlerle kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu bayramda da namazını Şırnak'ta 2000 metre yükseklikteki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kahraman Mehmetçik ile birlikte saf tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 08:22:00 -
Süleyman Soylu Mehmetçik ile 2000 metre yükseklikte saf tuttu

Kurban Bayramı'nda Mehmetçik de eli tetikte gözü ufukta vatanın güvenliği için görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya gelip bayram namazı kıldı.

Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu şunları yazdı: Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz.

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