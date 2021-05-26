Süleyman Soylu Erdoğan'ı kapıda karşıladı

AK Parti grup toplantısı öncesi TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, son dönemde suç örgütlerinin hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı.

Grup Toplantısında da Erdoğan, son dönemdeki iddialar ile ilgili "İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyerek sahip çıktı.

"Bakanımızın yanında olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.” dedi.