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Siyaset Süleyman Soylu Erdoğan'ı kapıda karşıladı
Siyaset

Süleyman Soylu Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iftiraları gündemdeki yerini korurken TBMM'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:15:00 - 2021-05-26 14:15:22

AK Parti grup toplantısı öncesi TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, son dönemde suç örgütlerinin hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı.

Grup Toplantısında da Erdoğan, son dönemdeki iddialar ile ilgili "İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyerek sahip çıktı.

"Bakanımızın yanında olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.” dedi.

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