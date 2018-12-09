0553 313 94 23

Süleyman Soylu devreye girdi! Türkiye'ye getirildi

Tayland'ın Phuket Adası'nda, motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Yalçın'ın cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

09 Aralık 2018 Pazar 22:45
Süleyman Soylu devreye girdi! Türkiye'ye getirildi

Tayland'ın Phuket Adası'nda, geçen 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, bu akşam saatlerinde Trabzon'a getirildi.

Yalçınkaya ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'nda teslim alınan cenaze, daha sonra toprağa verileceği Of ilçesine götürüldü.

"Ülkem adına çok mutlu oldum"

Havalimanında gözyaşlarına hakim olamayan Zehra Yalçınkaya’nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, cenazenin teslim alınması sürecinde yoğun çaba gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Baba Yalçınkaya, "Biz Cuma günü haberi aldık, İrlandalı bir kız arkadaşı tarafından, Zehra’nın halasına bildirildi. Süreç bir süre devam ettikten sonra kızımın cenazesi buraya geldi. Bu süreç çok hızlı gelişmedi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu devreye girdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde çok şey yaşadık ama ülkem adına çok mutlu oldum, çok çaba sarf ettiler. Konuşmakta zorlanıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:45
  1. Trabzon
  2. Süleyman Soylu
  3. Tayland
  4. Zehra Yalçınkaya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden fırtına uyarısı
    1. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    2. Fransa İçişleri Bakanı "Müslümanlar..
    3. Sudan'dan flaş Türkiye açıklaması!
    4. ABD'de Senatör Graham'den Kaşıkçı..
    5. Meteoroloji'den o iller için kritik..
    6. Mısır'da Afrika ülkelerinin..
    7. Bakan Soylu, Guterres ile görüştü
    8. Marmara ve Ege için sağanak uyarısı
    9. Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile..
    10. Bahreyn'de Şura Meclisi üyeleri tayin..
    11. Katar'dan flaş Katar açıklaması!..
    12. Erdoğan'dan kadın voleybolculara..
    13. Gözenekleri sıkılaştıran doğal losyon..
    14. En sağlıklı yağlar hangileri?
    15. Denizli'deki silahlı bıçaklı kavga
    16. Down sendromuna sahip hastaların..
    17. Çocuğunuzu enfeksiyondan nasıl..
    18. Bipolar bozuklukta erken teşhis önemli!
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. Süleyman Soylu devreye girdi!..
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe