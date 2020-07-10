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Gündem

Süleyman Soylu devreye girdi! Kahraman şehide vefa

Geçen yıl şehit olan jandarma er Salih Altuntaş'ın Ordu'daki baba evinin gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayan Bakan Soylu, "Bu konu ile bizzat ilgileniyorum, evinizi sıfırdan yaptıracağız tamirat değil yeni baştan yapılacak, hiç merak etmeyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:17:00 -
Süleyman Soylu devreye girdi! Kahraman şehide vefa

Geçen yıl şehit olan jandarma er Salih Altuntaş'ın Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki harabe halindeki baba evinin gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayan Soylu, "Bu konu ile bizzat ilgileniyorum, evinizi sıfırdan yaptıracağız tamirat değil yeni baştan yapılacak, hiç merak etmeyin" dedi.

Ordu Valiliği3 ay içerisinde bitirilecek

Ordu Valiliğince yapılan açıklamada da, "Aybastı İlçemizdeki şehidimiz Salih Altuntaş evladımızın babası, Kenan Amca ile köydeki evi için konuşuldu. Bakanlığımız ile de görüşülüp yeni ev yapımı planlandı. İnşallah 3 ay içerisinde bitirilecek. Şehitlerimize rahmet ve dua ile" denildi.

Şehit babası konuştu

Şehit babası Kenan Altuntaş da, "Sabah İçişleri Bakanımız aradı. 'Evin 3 ay içinde yapılacak, valiliğe talimat verdim, nasıl istiyorsan öyle yapılacak' dedi. Allah razı olsun'' dedi.

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Yorumlar

ali

terorle mucadelenin en onemli en etkili yonlerinden biri SEHITLERIMIZIN EMANETINE SAHIP CIKMAK BORCUMUZU YERINE GETIRMEK! VAROLASIN BAKANIM, PEYGAMBERIMIZE KOMSU OLASIN SEHIDIM
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Karamanlı

Vefa mı, gazeteler de çıkmasa, kimsenin haberi yok.
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