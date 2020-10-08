Süleyman Soylu: Devlet unutmaz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına terörle mücadele operasyonlarında son durumu anlatarak başladı.



Önceki gün Tunceli'de 1’i kırmızı, 1’i turuncu kategoride olmak üzere 2, Diyarbakır'da ise 1’i kırmızı listede 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Soylu, "Diyarbakır'daki kırmızı kategoride yok edilen terörist, sözde özel kuvvetler sorumlusuydu. Daha önceki özel kuvvetler sorumlusu İshak Özçaktu’yu yok edince sorumluluğu bu almıştı, bu da şimdi yok edildi. Yine şu anda Ağrı'da devam eden operasyonda da etkisiz hale getirdiğimizi teröristler söz konusu. Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere 15’tir. Yıl toplamımız ise 87’dir” dedi.



6 ayda 346 terörist yok edildi



PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik dün sabah bir operasyon başlatıldığını da belirten Soylu, "105 hedefin şu ana kadar 89'u gözaltına alındı" bilgisini verdi.



15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında 8 bin 523 ilkbahar-yaz operasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, bu operasyonlarda 346 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 442 mağara/sığınak imha edildiğini, operasyonlar sonucu örgütün emir-komuta zincirinin çöktüğünü, teslim ve örgütten kaçışlar ile örgüt içi çatışmaların arttığını ve örgütün amaçlarının sorgulanır hale geldiğini dile getirdi.



Bütün teröristler için köprüden önceki son çıkış



Türkiye’nin terörü bitirmekte kararlı olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "Her teröristin kulağına gitmesini istiyoruz. İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önceki son çıkıştır. Açık söylüyorum, 'teslim ol' çağrısını duyan, bu çağrıya uysun, devletine, hukuka teslim olsun. Kaçabilen varsa kaçsın ve son zamanlarda turuncu ve gri listede aranan teröristler kaçıyor ve adalete teslim oluyorlar. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden teslim, 172'si de ikna yöntemiyle teslim olmuşlardır. Son 3,5 yılda ikna yöntemiyle teslim olan 700'ün üzerinde örgüt mensubu vardır." Soylu, yılbaşından bugüne kadar 42 kişinin de örgüte katıldığını kaydetti.



HDP’yi arayanlara sesleniyorum



Soylu, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında yöneticileri gözaltına alınan HDP'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan siyasi parti genel başkanlarına da sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili şunları kaydetti: "Egemenliğimize, devletimizin bütünlüğüne kastettiler. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, masumları katlettiler. Talimatları kim verdi? PKK'nın uşağı, terör örgütünün uşağı olanlar verdi. Sokağa çıkın, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı direnin, hadlerini bildirin dediler. 6 yıl geçmiş de, neden yargı bugün bakıyormuş da, neden böyle yapıyormuş da... Devlet unutmaz, unutursa devlet olmaz. Mağdur edebiyatıyla birlikte teröristleri aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var, bu dünyanın bir de öteki tarafı var. PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp ondan sonra sokaklara insanları davet edip yakmayı, yıkmayı, terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum, 3 siyasi partinin genel başkanının HDP Genel Merkezi'ni arayıp geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir? Ya biz aklımızı peynir ekmekle yedik ya bize bu ülkenin değerlerini, ezan, bayrak, millet, bütünlük, tevhid anlayışını yanlış öğrettiler ya da hakikaten birileri zıvanadan çıkmış durumda.”



“Aferin” mi dediniz?



“HDP'ye telefon açıp 37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldürseydiniz mi dediler, yoksa telefonda öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? 29 adam öldürmeye tam teşebbüs için az yaptınız, biraz daha fazla mı yapsaydınız dediler? 15 yağma, 268 kamu görevlisini silahla yaralama, 44 silahla yaralama, 5 kamu görevlisini yaralama, 74 silahla kasten yaralama, 395 yağma, 308 iş yeri dokunulmazlığını ihlal, 25 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 494 kamu malını kundaklama, 1066 kamu malına zarar verme ve yağmalama, 368 kundaklama suretiyle mala zarar verme, 1849 mala zarar verme, 13 Türk bayrağını yakma için aferin, iyi yaptınız mı dediler? Atatürk büstlerini yıktığınız için iyi yaptınız, aferin mi dediler? Niçin geçmiş olsun dediler?"



Akademi öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yasama yılı açılışında yaptığı konuşmanın metnini okumalarını önerdi. Daha sonra başarılı JSGA personeline ödülleri takdim edildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve JSGA Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut da katıldı.