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Gündem Süleyman Soylu çok sert konuştu! İstanbul Barosu'nun skandalı 'pes' dedirtti
Gündem

Süleyman Soylu çok sert konuştu! İstanbul Barosu'nun skandalı 'pes' dedirtti

Terör örgütü üyesi Ebru Timtik’in fotoğrafının İstanbul Barosu bina duvarına asılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:04:00 -
Süleyman Soylu çok sert konuştu! İstanbul Barosu'nun skandalı 'pes' dedirtti

İstanbul Barosu bugün skandal bir olaya imza attı. DHKP-C terör örgütü üyeliği bulunan ve terör örgütü mensubu birinin evinde yakalanıp tutuklandıktan sonra ölüm orucuna başlayan Ebru Timtik’in yaşamını yitirmesinden sonra fotoğrafı İstanbul Barosu binasına asıldı. Bu skandal olayın hemen ardından Bakan Süleyman Soylu tepkisini dile getirdi.

Süleyman Soylu asılan bu fotoğrafa çok sert tepki gösterdi

Soylu DHKP-C terör örgütü mensubunun fotoğrafının baro duvarına asılmasına şu sözleriyle tepki gösterdi. “Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

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