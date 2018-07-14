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Süleyman Soylu: Asıl film şimdi başlıyor

Bakan Süleyman Soylu, Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Sargir Tepe'de yaptığı ziyaretine ilişkin Twitter hesabından, "Fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor" paylaşımında bulundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:31
Süleyman Soylu: Asıl film şimdi başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Soylu, helikopterle geldiği Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Sargir Tepe'de yaptığı incelemeye ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, bölgede hava ve karadan yaptığı incelemeye ait fotoğraflara yer veren Soylu, "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor. Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:31
  1. Tunceli
  2. Erzincan
  3. Süleyman Soylu

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