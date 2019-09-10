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Süleyman Soylu açıkladı! Otoyollarda hız sınırı artırılması gündeme geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırı ve trafik kazalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 18:01
Süleyman Soylu açıkladı! Otoyollarda hız sınırı artırılması gündeme geldi

Süleyman Soylu radyo programına telefon bağlantısıyla katıldı. Otoyollarda hız sınırı ve trafik kazalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Radyo Trafik Marmara'da Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın sunduğu Bilirkişi programına telefon bağlantısıyla katılan Soylu, trafik kazaların büyük bir bölümünün artık yol kusurundan değil sürücü hatasından kaynaklandığını, kazaları azaltabilecek faktörlerin devreye alınmasıyla olası ölüm ve yaralanmaların da azaldığını anlattı.

Plaka tarama sisteminde yeni bir yazılım

Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve plaka tarama sisteminde yeni bir yazılım yaptıklarını aktaran Soylu, tüm otoyollarda ortalama hız koridoru sistemi oluşturduklarını söyledi.

"Otoyola girdiğiniz saatle çıktığınız saat arasında eğer 120+12'ye 132 kilometreye uyarsanız ancak bu saatte çıkarsanız değil, buradan eğer bunun üstünde bir zaman dilimiyle çıkarsanız otomatik olarak size ceza gelecek." diyen Bakan Soylu, bunun caydırıcılık oluşturduğunu belirtti.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları azaldı

Soylu, "İlk önce bize karşı çıktılar. 'Bu otoyollardaki sürüş konforunu ve otoyollara cazibeyi azaltır.' dediler. Tam tersi başladığımızdan beri otoyollarda yüzde 25 oranında araç yoğunluğunda artış oldu. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ciddi bir azaltım da sağladık." dedi.

Hız koridorunu otobanlar dışında gerekli görülen yerlerde de devreye sokacaklarını kaydeden Soylu, şunları kaydetti.

Fahri Trafik Müfettişi sayısı da artıyor

"Bu yıl hedefimiz trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzde 20-25 arasında bir banda indirebilmek. 120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var. Bu arada, hızdan ve süratten de çekindiğimizi ifade etmek isteriz."

Fahri Trafik Müfettişi sayısını artırma konusunda önümüzdeki günlerde duyuru yapacaklarını da ifade eden Soylu, Milli Eğitim Bakanlığının da trafik eğitimleri konusunda önemli adımlar attığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:01
  1. Süleyman Soylu
  2. otoyollar hız sınırı

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