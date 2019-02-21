2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde görev alan Süleyman Seyfi Öğün, 2014 ve 2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Süleyman Seyfi Öğün kimdir, nerelidir? İşte Süleyman Seyfi Öğün biyografisi.

Süleyman Seyfi Öğün kimdir?

14 Şubat 1959 Muğla doğumludur. Ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır (1977). Lisans öğrenimini (1982) ve doktorasını (1991) Uludağ Üniversitesi'inde, yüksek lisansını (1986) ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör olmuştur. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışmıştır. 2014 ve 2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Siyaset bilimci olan Öğün politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalışmalar yürütmektedir.