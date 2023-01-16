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Ekonomi Süleyman Seba Spor Kompleksi inşatına başlanıyor
Ekonomi

Süleyman Seba Spor Kompleksi inşatına başlanıyor

Sakarya Hendek Belediye Başkanlığı, Beşiktaş’ın efsane Başkanı Süleyman Seba’nın ismini taşıyacak olan Spor Kompleksi’nin yapımı için ihaleye çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:45:00 -
Süleyman Seba Spor Kompleksi inşatına başlanıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Süleyman Seba Spor Kompleksi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 07.02.2023 günü saat 10:00’da Hendek Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. 2 Bloktan oluşacak spor kompleksi 240 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.

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