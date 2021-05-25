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Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden ve adil düzen söyleminin teorisyenlerinden olan Süleyman Karagülle Hakk’a yürüdü. Milli Nizam ve Milli Selamet gibi partilerin kuruluşunda rol alan Süleyman Karagülle’nin vefatı derin bir üzüntüye sebep oldu. 93 yaşında dün sabaha karşı ebedi aleme hicret eden Milli Görüşün ulu çınarı Süleyman Karagülle, kapitalizm ve sosyalizme alternatif olarak geliştirilen adil düzen söyleminin en önemli teorisyenlerinden biriydi.

Ömrünü ilme adamıştı

Bir dönem gazetemizde de yazarlık yapan Karagülle, ilmi ve dini konularda okuyucularını bilgilendirmişti. 1998 yılında İstanbul’da Akevler Kooperatifi’ni kuran Karagülle, burada ilmi faaliyetler gerçekleştiriyordu. Karagülle ayrıca, tefsir, iktisat, fıkıh ve İslam siyaset Teorisi’ne dair kitaplar yazdı. Akit Grubu olarak Karagülle’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyoruz.