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Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarının seçim kararı belli oldu!

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin torunlarından Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlundan yerel seçimlerle ilgili önemli açıklama geldi.

29 Mart 2019 Cuma 22:18
Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarının seçim kararı belli oldu!

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri’nin En Büyük Torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, 'Beyanat 2' başlığıyla yayınladığı '31 Mart yerel seçimleri'yle ilgili  açıklamada bulundu. Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

23.06.2018 tarihinde ilk beyanatımızı kamoyuna sosyal medya üzerinden duyurmuştuk. O tarihteki beyanatımızda; Dedemiz Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin yaşayışını, verdiği mücadelelerini, hangi şuurla hareket ettiğini ve bazı veciz sözlerini bir nebze de olsa ifade etmeye çalışmıştık. Ayrıca yine o zamanki beyanatımızda, Kemal Beyağabeyimizin ne kadar ferasetli, siyasi kararlar alıp, isabetli öngörülerde bulunduğundan da söz etmiştik. Bu beyanatımızda ise yaşanmış iki anektodu paylaşmak isteriz.

Malumunuz 1950’li yıllarda Menderes Dönemi’nde; Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, mahkeme sonuçlanıp beraat kararı verilmeden önce, fikir ve vicdani hürriyet olmaması sebebiyle tutuklanmış ve bazı nahoş hadiseleri yaşamıştı. Tüm bu menfi olaylara rağmen, zatına karşı yapılan hata ve zulümleri affetme erdemini ve büyüklüğünü göstererek, hapishaneden çıktıktan sonra reyini ve tercihini Demokrat Parti’den yana kullanma kararı almıştır. Tüm bu hadiselere şahit olup, bu karara şaşıran Dedemizin bağlılarının merak içindeki soruları üzerine, Dedemizin verdiği tarihi ve bugunümüze ışık tutacak, dava şuurunu herşeyin ötesinde gören cevap; bizcede Dedemizin yaşayan talebeleri ve Kemal Beyağabeyimizin tedrisatından da geçenler tarafınca da çok net, çok sarih ve çok açık şekilde malumdur. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur.

Diğer tarihi hadise; İstanbul’un çok büyük altyapı sorunları yaşadığı, çok büyük mahrumiyet ve maduriyetlerin olduğu 1994 dönemi öncesi İstanbulu’nda, Kemal Bey ağabey 1994 mahalle seçimleri geldiği vakit Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı topyekün desteklemiştir. Kemal Beyağabey daha o yıllarda, Sayın Cumhurbaşkanımız için, ülkemiz, vatanımız, milletimiz için çok büyük işler ve hizmetler yapacağı öngörüsünde bulunup, bunu yakın çevresiyle de paylaşmıştır. Dua ve desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Bu hadiselere şahit olanlar bizzat yaşamaktadırlar.

Ayrıca Kısıklı’da; Dedemizin köşkünün ve misafirhanesinin bulunduğu yerin karşısına nezih, temiz bir yeşil alan, güvenli ve güzel bir park yapılmasının hikayesini de yaşayan güvenilir şahitlere, tanıklara sormanızı istirham ederiz.

Şu anda, ülkemiz ve milletimiz için çok büyük bir fırsat bulunmaktadır. Referandumla değişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir nimeti olarak, 31 Mart’tan sonra 4,5 yıllık bir seçimsiz döneme giriyoruz. Cumhuriyet tarihinde ortalama 1,5 senede seçim yaşanırken, artık bundan sonra seçimler 5 yılda bir yapılacaktır. Değişen hükümet sisteminde daha etkin, icraatçı, hızlı ve çözüm odaklı bir yapıya dönüşmesiyle bu 4,5 yıllık dönem, ülkemizin istikrarı, güvenliği, huzuru, refahının sürdürülebilir olması, milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması ve vizyon projelerimizin hayata geçirilmesi için çok büyük önem arz etmektedir.

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin bağlılarının her zaman milletin, devletin, ülkenin yanında olduğunu belirtmekle beraber, Efendi Hazretleri’ne bağlı olanlar bu seçimde de AK iplikle siyah ipliği doğru şekilde ayıracaktır.

31 Mart yerel seçimlerinde; ülkemizin istikrarı, huzuru, refahı, aydınlık geleceği ve hizmetlerin büyük projelerle artarak devam etmesi için, AK Parti’li aday olan il ve ilçelerde AK Parti’li Belediye Başkan Adaylarımızı, Cumhur İttifakı Adayımız olan il ve ilçelerde de Cumhur İttifakı Adaylarımızı, bizi seven tüm kardeşlerimizle birlikte destekleyeceğimizi beyan eder, kamoyuna saygıyla duyururuz.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:18
  1. İstanbul
  2. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri
  3. Menderes Dönemi
  4. Fatih Süleyman Denizolgun
  5. Mehmet Beyazıt Denizolgun
  6. Süleyman Hilmi Tunahan
  7. 31 Mart yerel seçimleri

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