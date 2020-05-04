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Süleyman Doğan: "Türkçülük günü, Türklük ateşinin harlandığı bayramlaşmış gündür”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türk Ocağı Başkanı Süleyman Doğan, Türkçülük gününün Türklük ateşinin harlandığı bayramlaşmış bir gün olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:45:59 -
Süleyman Doğan: "Türkçülük günü, Türklük ateşinin harlandığı bayramlaşmış gündür”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türk Ocağı Başkanı Süleyman Doğan, Türkçülük gününün Türklük ateşinin harlandığı bayramlaşmış bir gün olduğunu söyledi.


Türk Ocağı Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Doğan, “Unutulmamalıdır ki mazisi kahramanlık destanlarıyla süslenmiş olan Büyük Türk milletinin atasının karanlıkta kalma ihtimali olmaz. Doğu Türkistan, Karabağ, Musul-Kerkük ve azatlık bekleyen son Türk beldesinin kurtuluşuna dek, “şahadet şerbettir er kişiye” düsturuyla savaşacağız. 3 Mayıs ruhunu kaybetmeden, Yüksek Türk Kültürü ve Medeniyetiyle, ya “dünyayı Türkleştireceğiz”, ya da “dünyaya hükmedeceğiz” Türklük bayrağını her türlü fırtınaya karşı dalgalandırmayı kendilerine hayat felsefesi edinmiş ülkü devleri, başta Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milliyetçilerini rahmet ve minnetle anıyoruz”dedi.

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