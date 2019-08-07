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Süleyman Demirel'in ilk otomobili satılıyor! İşte merak edilen fiyatı...

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de 110 bin TL'ye satışa sunuldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
Süleyman Demirel'in ilk otomobili satılıyor! İşte merak edilen fiyatı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1969 model olan ilk otomobili, Niğde'de 110 bin TL'ye satışa çıkarıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ilk aracı olan, 51 AL 460 plakalı, 1969 model otomobil, yaklaşık 25 yıldır Niğde'de bulunuyor.

"Parçaları orjinal"

Klasik otomobil satışı yapan Burak Abidin Aksoy, Niğdeli iş insanında bulunan otomobili 110 bin TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi.

Aracın, Süleyman Demirel'in otomobili olduğunu öğrenenlerin fotoğraf çektirip, araçla dolaşmak istediğini anlatan Aksoy, "Aracımız 1969 model, rahmetli Süleyman Demirel'in şahsi aracı. Yaklaşık 25 yıldır Niğde'de. Aracımızın parçaları orijinal. 1969 yıllarında nadir kalan parçalardan, hafta sonları sadece biniyoruz. 110 bin TL'ye satıyoruz. Daha çok meraklılarını bekliyoruz. Süleyman Demirel'in arabası olduğunu duyunca fotoğraf çektirmek isteyen çok kişi oluyor. Onun dışında internetten yorumlar geliyor araçla ilgili. Fotoğraf çektirmek, araçla gezmek isteyenler var. Bunun yanında manevi değeri de yüksek. Bir döneme tanıklık etmiş bu otomobil" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
  1. Süleyman Demirel
  2. Burak Abidin Aksoy
  3. Niğde

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