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Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı- Şenler öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da saf tuttu.

Cenaze namazı öncesi Şenler'in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti. Şenler'in tabutunun başucuna beyaz örtü asıldığı görüldü.

Cami avlusunda vatandaşlar tarafından üzerinde "Koca bir çağın mücahidesi Şule Yüksel Şenler", "Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne" yazılı afişler asıldı.

Törene, Şenler'in yakınlarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ile Hasan Turan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, gazeteci ve yazarlarla çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı törende Erdoğan, katılımcılara hitap etti.

Daha sonra Şenler'in cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

Şenler'in cenazesi, Erdoğan'ın da bindiği cenaze aracıyla Eyüp Sultan Mezarlığına getirilip toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
  1. Cenaze töreni
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şule Yüksel Şenler

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