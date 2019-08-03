Şule Dincel Sarıkaya, Nişart Teşvikiye’de

Başarılı sanatçı Şule Dincel Sarıkaya’nın, Nişart Teşvikiye’de açılan sergide Sweet Horror Nusret ve Sweet Horror Blue Bunny isimli iki eseri bulunuyor.

Nişart Teşvikiye’de 1 Ağustos Perşembe günü açılışı yapılan ’Derin Fırçalar’ isimli karma sergide sıra dışı fikirleriyle, sanat anlayışına yeni bir soluk getiren Şule Dincel Sarıkaya’nın da iki eseri bulunuyor. Sweet Horror Nusret ve Sweet Horror Blue Bunny, Sarıkaya’nın kendi kabuklarını kırdığı, adeta hayalle gerçeği dans ettirdiği iki yeni tablosu. Şule Sarıkaya, diğer eserlerinde adeta gerçek ve popüler dünyaya bir yolculuk yaptırıyor. ’Marvelizm’ olarak nitelendirdiği akımıyla Sarıkaya, figüratif çalışmalarında kullandığı; anatomi, eller, çivi, cam gibi nesnelerle yaptığı çalışmalarda da nesnelerin üçgen formundan yola çıkıyor.

Farklı çalışmalara imza atan Sarıkaya, hem kavramsal hem de görsel anlamda yaptığı çalışmalarla geleceğin parlayan sanatçılarından olacağının da sinyalini veriyor.

Sergide yer alan eserler 1-16 Ağustos tarihleri arasında Nişart Teşvikiye’de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.