0553 313 94 23

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, mahkemenin ara kararı gereği naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve taraf avukatları, Çet'in hayatını kaybettiği Mevlana Bulvarı'ndaki plazaya geldi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
Şule Çet davasında yeni gelişme!

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme başlattı. Plazanın 20. katında olayın meydana geldiği ofise geçen heyete tarafların avukatları eşlik etti.

Bilirkişiler, naip hakim gözetiminde plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapmaya başladı.

Gerekli incelemelerin yapılmadığı ve delillerin toplanmadığı iddia edilmişti

Çet ailesinin avukatları, mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir rapor sunmuştu.

Olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, birtakım cihazlarla yapılan inceleme sonucu uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.

Davaya bakan mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
  1. Ankara
  2. Şule Çet
  3. Çule Çet davası
  4. mahkeme
  5. flaş gelişme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasının canı pahasına yangından çıkardığı küçük kız hayata tutunamadı
    1. Babasının canı pahasına yangından..
    2. Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci..
    3. Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele..
    4. Suda yaşanan can pazarı kamerada
    5. Tarihi eser kaçakçıları jandarma..
    6. İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz..
    7. Bir babadan daha, oğlunun peşini..
    8. Yeni Malatyaspor Sivasspor ile..
    9. İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı..
    10. Fransız sağının güçlü ismi Le Pen:..
    11. Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık..
    12. Milli servet hurdaya çıktı, 8 yıldır..
    13. İran'dan "Savunma yapımız kırmızı..
    14. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    15. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    16. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    17. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    18. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    19. Boksta milli mesai
    20. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’