Şule Çet davasında yeni gelişme!

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme başlattı. Plazanın 20. katında olayın meydana geldiği ofise geçen heyete tarafların avukatları eşlik etti.

Bilirkişiler, naip hakim gözetiminde plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapmaya başladı.

Gerekli incelemelerin yapılmadığı ve delillerin toplanmadığı iddia edilmişti

Çet ailesinin avukatları, mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir rapor sunmuştu.

Olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, birtakım cihazlarla yapılan inceleme sonucu uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.

Davaya bakan mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı almıştı.