Suların çekilmesiyle mahalle ortaya çıktı! İşte o görüntüler...
Kayseri’de baraj sularının çekilmesiyle birlikte su altında kalan mahalle gün yüzüne çıktı.
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kaldı. Yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların etkili olduğu kentte baraj suları çekilince 21 yıl önce suyun altında kalan mahallenin kalıntıları gün yüzüne çıktı.
Tarihi evler kartpostallık görüntü oluştururken, gün yüzüne çıkan mahallede havadan görüntülendi.