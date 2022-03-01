İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında arıza-bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Kesintiden etkilenen ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Sular saat kaçta gelecek 1 Mart! Üsküdar Ümraniye Beykoz sular saat kaçta gelecek?

Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilmeyecek. 1 Mart Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat su verilmeyecek yerler şöyle:

Üsküdar'da Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri; Ümraniye'de Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri ile Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında ise Ataşehir'de Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri; Maltepe'de Fındıklı Mahallesi; Pendik'te Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Tuzla'da İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Güncel kesintiler ise şöyle:

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 01.03.2022 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Tantavi Mah,Namık Kemal Mah,Saray Mah,İnkılap Mah,İstiklal Mah,Topağacı Mah,Yamanevler Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Armağanevler Mah,Atakent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Elmalıkent Mah,Esenevler Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Küplüce Mah,Kuleli Mah,Küçükçamlıca Mah,Yavuztürk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Kısıklı Mah,Burhaniye Mah,Bulgurlu Mah,Bahçelievler Mah,Cumhuriyet Mah,Kandilli Mah,Güzeltepe Mah,Ferah Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerine Su Sağlayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.