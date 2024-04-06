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Yaşam Sular çekilmişti! İşte İznik Gölü'nün son hali
Yaşam

Sular çekilmişti! İşte İznik Gölü'nün son hali

Yeniakit Publisher
2024-04-06 18:18:00 -

Ekim ayında yaşanan kuraklık sebebiyle suların çekildiği İznik Gölü'nde son durum görüntülendi.

Türkiye’nin 5. Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde sular yükselmeye başladı. Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan nasibini alan göllerden biri de İznik Gölü oldu.

2014 yılında keşfedilen dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika kilisesi yaşanan kuraklıktan nasibini alarak, adeta bir kara parçası haline gelmişti. Geçtiğimiz kış aylarında yağan kar ve yağışlar sonrası İznik Gölü'ndeki su seviyesinin tekrar yükselmesiyle bazilika tekrar sular altında kalıp derin ve sessiz bir uykuya dalması en güzel örneği oldu. Su seviyesinin tekrar yükseldiği İznik Gölü'nde sazan, yayın, akbalık, gümüş balığı gibi bir çok balık türü yaşıyor.

Göl, turizm, balıkçılık ve ilçenin yüzde 85'i çiftçi olan halkın tarım açısından bölgenin geçimi için önemli bir kaynak olarak biliniyor

Su seviyesi yükselmeye başlayan gölde, yazın gelmesiyle yeniden sıkıntılı bir döneme girileceğini öngördüklerini anlatan bölge sakinlerinden turizmci ve çevre dostu Ali Karaman, "İznik Gölü'ndeki su seviyesi yükselmesi hepimiz için sevindirici oldu. Geçtiğimiz yıllarda aşırı şekilde suların çekilmesi bizleri endişe ve kaygı içinde bırakıyordu. Bazilika kilisesinin üstünde insanlar yürüyerek geziyordu, tekrar sular altında kalması hepimiz için sevindirici oldu. Hazır sular yükselmişken, böyle bir tablo ile karşı karşıya gelmişken yetkililere de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. İznik Gölü'nden su çeken bazı fabrikaların da denetlenmesi konusunda yetkililer hassas olmalıdır. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de görev düşüyor" şeklinde konuştu.

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