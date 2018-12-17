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Sular çekildi, defineciler bölgeye akın etti

Tokat'ın Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu ifade edilen bölge, defineciler tarafından adeta talan edildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:03
Sular çekildi, defineciler bölgeye akın etti

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı.

Definecilerin hedefi oldu

Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su kıyı şeridinden yaklaşık 200 metre çekilerek yaklaşık 15 metre düştü.

İlçe merkezinin karşı tarafında baraj yapılmadan önce yerleşim yeri olan bölge su yüzüne çıktı.

Bir köy mezarlığı olduğu tahmin edilen alan ise definecilerin hedefi oldu.

Kemik parçaları gün yüzüne çıktı

Kayalıkların çevresindeki alanın eşilmesi sonucu kemik parçaları ortaya çıktı.

Baraj kenarında suların çekilmesi ile ortaya çıkan alanda onlarca yerin eşildiği gözlemlenirken, etrafa saçılan kemik parçaları yürekleri sızlattı.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı

Baraja balık tutmaya gelen Metin Dal, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Mezarlık olduğu tahmin edilen alanın köstebek yuvası gibi eşilmiş olduğunu ifade eden Dal, "Su seviyesi düştükten sonra eşilmiş buralar. Eşilen yerlerde kemikler var. Ben buraya yıllardır geliyorum ilk defa bu kadar su seviyesi düşmüş durumda." dedi.

"Ölüye bile saygıları yok"

Savaş Kalkan ise barajda su seviyesinin düşmesi ile birlikte eski yerleşim yeri olduğu tahmin edilen bölgedeki mezarlıkların tahrip edildiğini ifade ederek, "Muhtemelen defineciler burada bir şeyler aramış. Çok acı bir tablo. Ölüye bile saygısı olmayanlar milletimiz var." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:03
  1. Tokat
  2. Kayalı

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