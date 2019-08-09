Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Mersin’in Silifke ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.

Mersin’in Silifke ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki sulama kanalı içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlenemezken, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirildi. Ceset, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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