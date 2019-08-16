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Sulama kanalına düşen otomobilde iki genç hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde izne gelen sözleşmeli erin kullandığı otomobil sulama kanalına düştü.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:48
Sulama kanalına düşen otomobilde iki genç hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde izne gelen sözleşmeli erin kullandığı otomobil sulama kanalına düştü. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir’deki birliğinden memleketi Kadirli ilçesine izne gelen sözleşmeli Er Ali Üstünel’in (25) kullandığı 80 LF 135 plakalı otomobil henüz tespit edilemeyen bir sebeple Yukarı Bozkuyu köyü ile Endel köyü arasında bulunan sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanal suyunun derin ve akıntılı olması sebebiyle uzun uğraşlar sonucu kanala düşen otomobil sudan çıkartıldı. Kanaldan çıkartılan otomobilde Ali Üstünel’e ve yanında bulunan kız arkadaşına ulaşılamadı. Kanal suyunun kesilmesiyle gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde suyun çekilmesiyle devam edildi. AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kaza yapan otomobil sürücüsü Ali Üstünel’in cesedi otomobilin düştüğü noktadan 7 km uzaklıkta bulunan Yalnızdut köyü yakınlarında kanalın içinde bulundu. Aynı otomobilde bulunan ve ismi ve yaşı öğrenilemeyen Ali Üstünel’in kız arkadaşının cesedine ise Yalnızdut köyünün daha ilerisinde ki Hacılar köyünde ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinden yaptığı incelemenin ardından Her iki cesette kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haber üzerine Ali Üstünel’in yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma’nın soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:48
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