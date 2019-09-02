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Sulama göletinde boğulan ikinci kişinin de cansız bedeni çıkarıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde, 2 kişi girdiği sulama göletinde boğularak hayatını kaybetti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
Sulama göletinde boğulan ikinci kişinin de cansız bedeni çıkarıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde, 2 kişi girdiği sulama göletinde boğularak hayatını kaybetti. Boğulan şahıslardan birinin cesedi dün ekipler tarafından sudan çıkarılırken, diğer şahıs gözden kayboldu. Havanın kararması sebebiyle bugüne bırakılan çalışmalar sonucunda gözden kaybolan Akın Karga’nın da cesedi sudan çıkarıldı.


Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kula’ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi’ne yeni yapılan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölete vakit geçirmek için gelen bir şahıs, gölet kenarında bir aracı ve gölet içerisinde çırpınan iki kişiyi gördü. Durumu hemen mahalleli vatandaşlar ile 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı ve suyun akıntılı olması sebebi ile su yüzeyinde bulunan Samet Sefa Sezgin (18), bir süre sonra hareketsiz kaldı. Akıntıya kapılan Sezgin, kıyıya yaklaşık 400 metre ileride bir koyda çalılıklara takılarak durabildi. Sudan çıkarılan Sezgin’in cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan, Samet Sefa Sezgin ile birlikte gölete girdiği tespit edilen ve gözden kaybolan Akın Karga (43) için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD’a bağlı ekipler su yüzeyinde bir süre botla arama yaparken, havanın kararması sebebi ile arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.


Havanın kararması ile ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saat 08.00’de yeniden başladı. AFAD ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gölet içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Akın Karga isimli şahsı ilk görüldüğü yerin yaklaşık 3 metre altında, kayalıkların üzerinde buldu. 43 yaşındaki Akın Karga’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karga’nın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.


Jandarma’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
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