Sukulent çiçeği evde nereye konur, saksısı nasıl olmalı? Sukulent çiçeği faydaları, bakımı ve püf noktaları

Sukulent Çiçeği Nedir?

Kısa ve anlaşılır bir tanım olarak “dikensiz kaktüsler” olarak anılsa da sukulentler, gövdesinde ve dallarında veya yapraklarında su tutma becerisi yüksek olan etli bitki türü için kullanılan genel bir terimdir. “Bütün kaktüsler birer sukulenttir fakat bütün sukulentler birer kaktüs değildir” demek bu noktada doğru olacaktır.

Evde ya da bahçe ile beraber birçok farklı yerde değiştirilen sukulent çiçeği aynı zamanda kendine özgü farklı faydalar sunuyor. Bu faydalarından yararlanmak için sukulent çiçeğini uygun şekilde değişik yerler yetiştirebilirsiniz.

Sukulent çiçeği ne işe yarar?

- Ortamın havasını etkin şekilde temizler. - Bireysel açıdan kişinin üretkenliğini arttırır. - Kişinin ruhsal ve zihinsel açıdan kendini daha iyi hissetmesini sağlar. - Özellikle depresyon ya da anksiyete gibi durumların iyileşmesinde önemlidir.

Sukulentin Faydaları Nelerdir?

Farklı faydaları ile beraber günümüzün en çok değerlendirilen çiçekleri arasında sukulent geliyor.

- Özellikle ortamdaki radyasyonu azalması için önemli bir etki sağlar.

- Radyasyonu ortadan kaldırmak ile beraber kanserin etkilerinden önemli oranda azaltır.

- Balkonda ya da evin camı ile beraber bahçede rahatlıkla yetiştirilebilir.

- Ortamdaki negatif yükleri alarak gerginlik ve sinirli azaltır.

- Psikolojik açıdan pozitif bir bakış açısı sağlar.

- Ortamın havasını etkin şekilde temizler.

- Bireysel açıdan kişinin üretkenliğini arttırır.

- Kişinin ruhsal ve zihinsel açıdan kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

- Özellikle depresyon ya da anksiyete gibi durumların iyileşmesinde önemlidir.

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Sukulent Çiçeği Sağlığa Faydalı mıdır?

Sağladığı faydalar ile beraber sukulent çiçeği günümüzde en çok tercih edilen bitkilerinden biridir. Sadece faydası değil aynı zamanda güzel ve şirin görüntüsü ile de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ortamdaki radyasyon önemli oranda azaltması nedeniyle tercih ediliyor.

Günümüzde bilgisayar başta olmak üzere cep telefonu ve birçok elektronik sistem kalbe önemli oranda zarar verebiliyor. O yüzden sukulent çiçeği ortam içindeki çok radyasyonu önemli oranda artmaktadır. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal açıdan kişinin rahatlamasını sağlarken, odaklanma imkanı veriyor. Böylece daha etkin bir şekilde ev içerisinde çalışma olanağı sağlanabilir. Özellikle psikolojik açıdan sağladığı olanaklar nedeniyle, yoğun olarak oturduğunuz odanın içerisine sukulent çiçeğini yerleştirebilirsiniz.

Sukulent Çiçeği Nasıl Yetiştirilir? Sukulent hızlı büyütme

Özellikle yüksek oranda su tutma yeteneği aynı zamanda ortama dayanıklı olması ile beraber günümüzde sukulent çiçeği oldukça fazla tercih ediliyor. Kökleri toprağın dibine kadar inmediği için belli orandaki bir saksının içerisine rahatlıkla ekilebilir. Düzgün bir şekilde ekildikten sonra 20 veya 30 günde sulamak yeterlidir.

Aydınlık bir ortamda çok güzel bir görünüm vermeleri ile beraber uzun yıllar rahatlıkla yaşayabilirler. Böylece bütün farklı mevsimlerde bahçelerde ya da evin balkonunda ve penceresinin önünde rahatlıkla yetiştirilebilen en güzel çiçeklerden biridir. Özellikle sağladıkları faydalar ile bir adım öne çıkıyor.

Sukulent çiçek açar mı? Sukulent ne zaman çiçek açar?

Bu noktada sukulentler genellikle ilkbahar aylarının başlamasıyla birlikte çiçek açmaktadır. Bunun dışında bazı çiçek açmasına sonbahar aylarının başında ve hatta kış ayında da denk gelmek mümkündür. Ancak genel olarak sukulent çiçek açma dönemi ilkbahar aylarıdır.

Sukulent güneş sever mi?

Pek çok bitki gibi sukulentler de güneşi sever.

Sukulent bakımı püf noktaları

Sukulentler, yaz aylarında haftada bir kış aylarında ise daha uzun aralıklarla sulanmalıdır. Ortamın ısısına ve mevsime göre sulanma sıklığı değişen sukulent bitkisinin toprağını kontrol ederek nemli olup olmadığına bakılmalıdır. Toprağı kuru ise sulanmalı, hala nemli ise bir süre daha beklenmelidir.

Sukulent çiçeği evde nereye konur?

Saksınızı evin bol güneş alan her yerine yerleştirebilirsiniz. Sabahları doğrudan güneş alan, öğle güneşini almayan yerler bitkiniz için ideal alanlardır. Sıcak aylarda saksınızı balkonda tutabilirsiniz ancak kışın evin içinde durması daha iyi olacaktır.

Sukulent bakımı nasıl yapılır?

Sıcak iklim bitkisi olan sukulent, ilkbahar ve yaz aylarında gelişimini tamamlar. Soğuğa karşı oldukça hassas olan bitkinin kış aylarında 20-30 günde bir sulanması gerekir. İçerisinde barındırdığı su miktarı ile fazla sulama gerektirmeyen çiçek evlerde en rahat yetiştirilen bitkiler arasında bulunur. Bahçe ortamında ve saksıda yetişen bitki, direkt güneş ışığına ihtiyaç duymayan bir yapıya sahiptir. Güneş ışığı altında sararma ihtimali artan çiçek, bunun yerine aydınlık veya yarı aydınlık ortamlara yerleştirilmelidir. Böyle ortamlarda daha yeşil ve güzel görünebilir. Fazla sulandığı zaman çürüyebilen bitki, sadece yapraklarının ıslatılmasıyla bile su ihtiyacını giderebilir.

Sukulent nasıl ekilir?

Radyasyon toplama özelliği de bulunan bitki, evlerde hoş bir estetik yaratır. Sukulent ekimi kolaylıkla yapılabilir. Bitkinin boyutuna uygun olarak seçilen bir saksı toprakla doldurulur ve sukulent saksıya yerleştirilir. Bitkinin hava alması durumunda formu bozulacağı için bütün alanların toprakla doldurulması önem taşır. İri taneli ve geçirgenliği yüksek çakıllı topraklar bitkinin iyi şekilde yetişmesi için idealdir. İki haftada kök salan sukulent, haftada bir kez az miktarda sulanarak gelişimini sürdürür. 16-18 derecelik bir alanda parlak bir ortama yerleştirilmesi gereken bitki, türüne göre çiçek açarak güzel bir kompozisyon oluşturur.

Sukulent nasıl çoğaltılır? Sukulent bakımı ve ÇOĞALTMA

Sukulentler pek çok yöntemle çoğaltılabilir. Yapraklar, tohumlar veya kökleri ayırma gibi yöntemlerle çoğaltılabilen bitki, rahatlıkla yeniden filizlenmeye başlar. Tohum yöntemi ile çoğaltılan sukulent için kış sonu uygundur. Kökten ayırma yöntemi ise ilkbahar aylarında ve oda sıcaklığında bir ortamda gerçekleştirilebilir.

Yaprak yönteminde ise sağlam bir yaprağı gövdeden alarak toprağın üzerine bırakmak yeterlidir. Altı delik saksılarda ya da çakıl taşlı cam fanuslarda yetiştirilmesi gereken bitki türü; isteğe göre yosun, taş, ponza ve ağaç kabukları ile süslenerek oldukça şık bir dekorasyon parçası haline getirilebilir. Bitkinin toprağının üzerine konulan volkanik taşlar nem artışını azaltarak yapraklarda mantar oluşumunun önüne geçer.

Jelibon sukulent nasıl bakılır?

Sıcak iklim bitkisi olan sukulent, ilkbahar ve yaz aylarında gelişimini tamamlar. Soğuğa karşı oldukça hassas olan bitkinin kış aylarında 20-30 günde bir sulanması gerekir. İçerisinde barındırdığı su miktarı ile fazla sulama gerektirmeyen çiçek evlerde en rahat yetiştirilen bitkiler arasında bulunur.

Sukulent kaç çeşittir? Sukulent çeşitleri

25'ten fazla bitki familyasına ait binlerce sukulent türleri bulunmaktadır. Bazıları

1- HAWORTHIA COOPERI.

2- MONILARIA OBCONICA SUKULENT

3- TRACHYANDRA SUKULENT

4- LITHOPS (ALTINTAŞ) SUKULENT

5- CONOPHYTUM BILOBUM – KALP ŞEKLİNDE SUKULENT.

6- STAPELIA – LEŞ KAKTÜSÜ

7- ORBEA VARIEGATA –

8- CRASSULA UMBELLA

Sukulent toprağı nasıl olmalı? Sukulentler hangi toprağa dikilir?

Sukulent toprağı nasıl olmalı ile ilgili görsel sonucu

Kaktüs ve sukulent toprağı suyu bünyesinde tutmayan, taneli, geçirgen ve kumlu toprak olmalıdır. Hazır paketler içerisinde satılan torf topraklardan yeteri kadar beslenemez.

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