Sukuk, Türk ve körfez yatırımcılarının gözdesi oldu

Akit Ekonomi

Faizsiz finansmana artan ilgi sukuk (kira sertifikaları) ihraçlarının yolunu açıyor. Hazine ve katılım bankaları tarafından yapılan yeni ihraçlarla dev projeler hayata geçiriliyor. Bu kuruluşlarca 10 sene içinde yurt içi yerleşiklerden çıkartılan kira sertifikası ihracı; TL cinsinden 85 milyar 290 milyon, Euro cinsinden 2 milyar 403 milyon, altın cinsinden 36 bin 456 ton ve dolar cinsinden 12 milyar 476 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Yarış sürüyor

Katılım bankaları sukuk alanında kıran kırana bir yarış içerisinde. Bunu veriler net bir şekilde ortaya koyuyor. 1 Ocak 2010-31 Temmuz 2019 döneminde imza atılan 65 milyar 106 milyon liralık kira sertifikası ihracından en büyük payı 21 milyar 68 milyon lirayla Kuveyt Türk aldı. Söz konusu bankayı 12 milyar 367 milyon lirayla Albaraka Türk, 11 milyar 145 milyon lirayla Vakıf Katılım, 10 milyar 967 milyon lirayla Türkiye Finans, 8 milyar 904 milyon lirayla da Ziraat Katılım takip etti.

Hazine de aktif

Hazine tarafından da altın, Euro, dolar ve lira cinsinden kira sertifikaları ihraç edildi. 1 Ocak 2012-31 Temmuz 2019 döneminde toplamda 32 milyar 381 milyon lira, 2 milyar 403 milyon Euro, 36 bin 456 ton altın ve 8 milyar dolar değerinde sertifika ihracı yapıldı.

Özel şirketler de iddialı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, kamunun sağladığı vergi teşvikleri sayesinde özel şirketlerin de sukuk ihraçlarını büyük oranda artırdığını söyledi.

Akyüz, özel şirketlerin katılım bankalarının varlık kiralama şirketleri üzerinden ihraçlarını gerçekleştirdiğini belirterek, “Yurt içi ve dışı sukuklarda yatırımcı profilinde farklılıklar bulunuyor. Yurt içi sukuklarda yatırımcı profilinin büyük çoğunluğunu Türk yatırımcılar portföy yönetim şirketleri, emeklilik fonları oluşturuyor. Yurt dışı ihraçlarda ise yatırımcıların büyük çoğunluğu Körfez bölgesi ülkelerinden” dedi.

Atıl fonlar ekonomiye kazandırılıyor

Türkiye’de ve dünyada halkın bir kesiminin faiz gelirlerinden uzak durması nedeniyle klasik bankalara gitmeyen fonların atıl kaldığını anlatan Akyüz, bu durumun genel ekonomi açısından bir kayıp niteliği taşıdığını vurguladı.

Katılım bankalarının, faiz hassasiyeti nedeniyle klasik bankalara gitmeyen fonları ekonomiye kazandırarak tasarruf sahiplerinin fonlarını değerlendirmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Akyüz, şunları kaydetti: “İslami ilkeleri esas alan bankalar, tasarruf noktasında ayrıca bir önem arz etmektedir. Kira sertifikaları da faizsiz sermaye piyasası alanında bu araçların en önemlilerindendir. Kira sertifikası ile ilgili gerek operasyonel gerekse mevzuat ihtiyaçları noktasında birliğimizin çalışmaları bulunmaktadır. Malum Borsa İstanbul (BİST) Taahhütlü İşlemler Piyasası adıyla bir platform kurdu. Bu platformla organize sukuk piyasası ikinci el işlemleri yurt içinde yapılmaktadır. Katılım bankaları, yatırımcıların talepleri ve kaynak ihtiyaçları doğrultusunda sukuk ihraçlarını artıracaktır.”

Kamunun iradesi de önemli

Akyüz, sukuk ihracına katılım bankalarının daha fazla oranda katkı sağlayabilmesi kamunun da birtakım adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. Akyüz, kamudan “Yabancı sermayeli bankaların varlığa dayalı kira sertifikası ihraçlarına önem verilmeli. Burada dayanak varlıkların yani gayrimenkullerin tapu devri valilik iznine tabi olmalı. Lira bazında sermaye benzeri kira sertifikası ihracına imkân sağlanmalı” taleplerinde bulundu.

Lider Malezya

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, 2017 yılında 19 ülkenin toplam 85 milyar dolar sukuk ihracı gerçekleştirdiğini aktardı. Bu ihracın yüzde 63’ünün özel sektörle, yüzde 31’inin kamu eliyle yapıldığı bilgisini verdi.

Küresel sukuk piyasasının Müslüman ülkelerde geliştiğine dikkat çeken Akyüz, “Örneğin Malezya ekonomisinde sukuk çok yaygın bir finansal enstrüman olarak kullanılıyor. Bu ülke 2017 yılında küresel sukuk pazarında 35 milyar dolarlık ihraç büyüklüğüyle lider oldu. Malezya’nın ardından 26 milyar dolarla Suudi Arabistan ve 9 milyar dolarla Endonezya geldi” diye konuştu.