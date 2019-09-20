Şükrü Yaman kimdir? Şükrü Yaman Diyarbakır Emniyet Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı kararname ile Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep il emniyet müdürleri değişti. Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman oldu. Peki Şükrü Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şükrü Yaman hangi görevlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Güneydoğu'daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürünü değiştirdi. Emniyet müdürü değişen iller arasında Diyarbakır da var. Diyarbakır’a atanan Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, FETÖ’nün Konya’daki hücre yapılanmasına darbe vuran ve sosyal medyada örgüt üyelerinin hedefindeki isim. Mardin’in yeni emniyet müdürü Hakan Çetinkaya ise,terörle mücadele geçmişi olan, yurtdışı tecrübesi bulunan bir isim olarak dikkat çekmektedir.

Şükrü Yaman kimdir?

1969 yılında Ankara’da doğdu, Çankırı ili Ilgaz ilçesi İkikavak Köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1988 yılında Polis Kolejinden, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırası ile 1992-2003 yılları Emniyet Genel Müdürlüğünde, 1998-2001 yılları arası Almanya’da misyon koruma görevinde, 2003-2007 yılları arası Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde, 2007-2014 yılları arası Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, 2014-2015 yılları arası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2015 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında sonrasında ise Teftiş Kurulunda Polis Başmüfettişi olarak görev aldı. 26.10.2016 tarih ve 2016/682 sayılı Kararname ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yaman evli ve 3 çocuk babasıdır.