Şükrü Sina Gürel kimdir, nereli? Şükrü Sina Gürel hayatı ve biyografisi:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Adana Mutabakatı'nı imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır” dedi. Şam’a giden Dışişleri Eski Bakanı Şükrü Sina Gürel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmüştü. Ümit Özdağı'ın Zafer Partisi'ne katılan Şükrü Sina Gürel kimdir, Şükrü Sina Gürel nereli kaç yaşında? Şükrü Sina Gürel hangi görevlerde bulundu? Şükrü Sina Gürel ne zaman, hangi dönemde bakan oldu?

Şükrü Sina Gürel kimdir?

Şükrü Sina Gürel, Ocak 1950, İzmir’de doğdu. Lise'yi İzmir Koleji'nde (Bornova Anadolu Lisesi) tamamlayan Gürel girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mekteb-i Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1971’de tamamladı. Aynı Fakültede 1984’te Doçent, 1990’da Profesör oldu. Kıbrıs tarihi ve sorunu ile Türk-Yunan ilişkileri ve genel olarak Türk Dış Politikası sorunları ile ilgili dört kitabı, yurt içinde ve yurt dışında basılmış bilimsel makaleleri vardır. Hâlen Atılım Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim üyeliği yapmaktadır.

Şükrü Sina Gürel ne zaman bakanlık yaptı?

1982’de Bülent Ecevit’in başkanlığında, Arayış Dergisi yazı kurulunda görev yaptı. 1995’te İzmir’den DSP adayı olarak Milletvekili seçildi. 1997-1998 döneminde, 55. Cumhuriyet Hükûmetinde AB ve Kıbrıs’tan Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görevini sürdürdü. 56. Cumhuriyet Hükûmetinde de görev aldı. 57. Cumhuriyet Hükûmetinde de sürdürdüğü Devlet Bakanlığı, Kıbrıs ile ilişkiler ve Hükûmet Sözcülüğü görevlerini kapsamaktaydı.

12 Temmuz 2002 tarihinden 18 Kasım 2002 tarihine kadar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini de üstlendi. 20 ve 21. dönem İzmir milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 19 Nisan 2022 tarihinde Zafer Partisi'ne katılarak aktif siyasete yeniden adım attı.