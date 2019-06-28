Şükrü Birand'ın vefatı - Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand'ın 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez ay-yıldızlı formayı giydiği kaydedildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.