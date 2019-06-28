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Şükrü Birand'ın vefatı

- Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı

28 Haziran 2019 Cuma 14:09
Şükrü Birand'ın vefatı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand'ın 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez ay-yıldızlı formayı giydiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:09
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